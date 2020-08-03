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Haberler Galeri Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve başarılı basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. El ele yakalanan ve aşklarını itiraf etmek zorunda kalan ikili, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Cedi'nin ardından Şahin'de aşk dolu pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 15:53
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme tatili ve aşkları dolu dizgin devam ediyor.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareleri ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

Çiftin aşk dolu pozları kısa sürede 515 binden fazla beğeni aldı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

Cedi Osman, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşmıştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

Fotoğrafta milli basketbolcunun yeğeninin de yer alması, "Ebru aileye girdi" yorumlarına neden olmuştu.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın Alaçatı'da tanıştığı ve yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!

Şahin, Instagram hesabından ilk olarak bu iddiaları sert bir dille yalanlamış kısa süre sonra da Cedi Osman ile dudak dudağa yakalanmıştı.

Ardından objektiflerin karşısına el ele çıkan ikili, tatillerine devam ediyor.

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