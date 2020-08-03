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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın o pozu sosyal medyayı salladı!
ATV'nin fenomen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve başarılı basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. El ele yakalanan ve aşklarını itiraf etmek zorunda kalan ikili, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Cedi'nin ardından Şahin'de aşk dolu pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 15:42Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 15:53
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Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme tatili ve aşkları dolu dizgin devam ediyor.