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Haberler Galeri Ebru Şahin yalanlamıştı! Ele ele görüntülendiler! İşte o anlar...

Ebru Şahin yalanlamıştı! Ele ele görüntülendiler! İşte o anlar...

Ünlü oyuncu Ebru Şahin basketbolcu Cedi Osman ile görüntülendi. El ele görüntülenen çift, muhabirlere el salladı. Şahin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 11:18 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 11:30
Ebru Şahin yalanlamıştı! Ele ele görüntülendiler! İşte o anlar...

Ebru Şahin ile Cedi Osman, aşklarını resmen açıkladılar. NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz gün, Hacımemiş'te bir mekandaydı.

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Ebru Şahin yalanlamıştı! Ele ele görüntülendiler! İşte o anlar...

Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçiren ikili, mekandan aynı araçla ayrıldı. Bu gelişmenin ardından ikili, el ele ilk pozunu verdi.

Ebru Şahin yalanlamıştı! Ele ele görüntülendiler! İşte o anlar...

Haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından ilk kez geçen akşam Çeşme'deki bir gece kulübünde görüntülenen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, ertesi gün de Alaçatı'da objektife yansıdı.

Ebru Şahin yalanlamıştı! Ele ele görüntülendiler! İşte o anlar...

Yeniyer adlı mekanda yemek yiyen sevgililer, dışarı el ele çıktı. Muhabirlerle sohbet eden ikili, arkadaş ortamında tanıştıklarını, ilişkilerinin yeni başladığını ve mutlu olduklarını söyledi.

Ebru Şahin yalanlamıştı! Ele ele görüntülendiler! İşte o anlar...

Ebru Şahin ve Cedi Osman, ilişkileriyle ilgili sorulara "Her şey çok güzel gidiyor" yanıtını verdi.

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