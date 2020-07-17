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Haberler Galeri Ebru Şallı kaybettiği oğlunun fotoğraflarını paylaştı

Ebru Şallı kaybettiği oğlunun fotoğraflarını paylaştı

Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanseri tedavisi gören oğlu Pars Tan'ı kaybetmişti. Şallı sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, "Gamzeli ellerin hep benimle" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:12 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:28
Ebru Şallı kaybettiği oğlunun fotoğraflarını paylaştı

Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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Ebru Şallı kaybettiği oğlunun fotoğraflarını paylaştı

3 ay önce oğlunu toprağa veren Ebru Şallı'nın Pars'a olan özlemi katlanarak artıyor.

Ebru Şallı kaybettiği oğlunun fotoğraflarını paylaştı

Şallı, dün Instagram sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlunun fotoğraflarını paylaştı

Oğluna ilik veren ve hastane sürecinde Pars'ı bir kez olsun yalnız bırakmayan Şallı'nın duygusal paylaşımları takipçilerini kahretti.

Ebru Şallı kaybettiği oğlunun fotoğraflarını paylaştı

Şallı, bu fotoğrafın altına "Bağımız hiç kopmayacak... Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim... Seni cok seviyorum " notunu düştü.

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Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma
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