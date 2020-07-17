Ebru Şallı kaybettiği oğlunun fotoğraflarını paylaştı

Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanseri tedavisi gören oğlu Pars Tan'ı kaybetmişti. Şallı sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, 'Gamzeli ellerin hep benimle' notunu düştü. Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 3 ay önce oğlunu toprağa veren Ebru Şallı'nın Pars'a olan özlemi katlanarak artıyor. Şallı, dün Instagram sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı. Oğluna ilik veren ve hastane sürecinde Pars'ı bir kez olsun yalnız bırakmayan Şallı'nın duygusal paylaşımları takipçilerini kahretti. Şallı, bu fotoğrafın altına 'Bağımız hiç kopmayacak... Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim... Seni cok seviyorum ' notunu düştü. Pilates eğitmenliği yapan Ebru Şallı, oğulları Beren ve Pars'la spor yaptığı bu anları ise 'Ponçiksiz pilates olur mu?' notuyla paylaştı. 'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ