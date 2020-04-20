Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan çocukları Pars Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Kilyos'ta defnedilen 9 yaşındaki Pars'ın mezarını annesi Ebru Şallı bugün ziyaret ederek bileklik ve çiçek bıraktı.
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:54Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:11
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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Ebrı Şallı, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören ve Kilyos mezarlığına defnedilen oğlu Pars Tan'ın mezarını bugün ziyaret etti.