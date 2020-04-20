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Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan çocukları Pars Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Kilyos'ta defnedilen 9 yaşındaki Pars'ın mezarını annesi Ebru Şallı bugün ziyaret ederek bileklik ve çiçek bıraktı.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:54 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:11
Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Ebrı Şallı, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören ve Kilyos mezarlığına defnedilen oğlu Pars Tan'ın mezarını bugün ziyaret etti.

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Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti

Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı.

Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti

Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.

Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti
Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti
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