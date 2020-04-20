Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan çocukları Pars Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Kilyos'ta defnedilen 9 yaşındaki Pars'ın mezarını annesi Ebru Şallı bugün ziyaret ederek bileklik ve çiçek bıraktı.