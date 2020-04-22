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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek

Geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı hakkında yeni bir haber gündeme geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının bir yıl sonra değiştirilip Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:16
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek

Ebru Şallı'nın 9 yaşında vefat eden oğlu Pars Tan'ın mezarının 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını söyledi.

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Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek

Ebru Şallı, oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşarken, sosyal medyada son ana kadar yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin odağı oldu. Sanat dünyasının felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, eleştiriler hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı'nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek

RAHATSIZLIĞI YENİDEN NÜKSETTİ

Akay, "Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars'ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı" dedi.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek

ÖNLEM SEBEBİYE AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLEMEDİ

Akay, ayrıca corona virüsü önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını söyledi.

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