Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının yeri değiştirilecek

Ebru Şallı, oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşarken, sosyal medyada son ana kadar yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin odağı oldu. Sanat dünyasının felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, eleştiriler hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

