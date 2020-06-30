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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim

Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim

8 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Şallı, sosyal medya hesabından, oğlunun fotoğrafını paylaşıp, "Seni çok özledim ponçiğim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 11:55 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 12:04
Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim

Ebru Şallı Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars'ı yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duygulandıran Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi.

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Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim

43 yaşındaki Şallı, Pars ile paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü:

"Kavuşmak güzeldir sarılmak da... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim..."

Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim

Lenfoma hastası oğlu Pars Tan'ın ölümü ile kendisini dış dünyaya kapatan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile geçtiğimiz günlerde Bodrum'a moral depolamaya gitti.

Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim

Lüks sitede ev satın alan ünlü çift, manzara izleyip sohbet etmişti.

Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim

Kalabalıkta denize girmeyi tercih etmeyen Şallı, oğlu Pars'ı toprağa vermesinin ardından verdiği kilolar dikkat çekti.

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