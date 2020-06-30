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Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim
8 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Şallı, sosyal medya hesabından, oğlunun fotoğrafını paylaşıp, "Seni çok özledim ponçiğim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 11:55Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 12:04
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Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars'ı yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duygulandıran Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi.