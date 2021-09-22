Ece Erken'den 'ayrılık' iddialarına yanıt! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı mı?

"EVLE İLGİLİ TARTIŞMA YAŞADIK"

Erken, "Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık..."