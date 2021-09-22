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Ece Erken'den 'ayrılık' iddialarına yanıt! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı mı?
Sunucu Ece Erken yaklaşık 3 ay önce yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah kıyarak evlenmişti. İkili arasında son zamanlarda ayrılık iddiaları konuşulurken Ece Erken'den beklenen açıklama geldi.İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:24Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:25
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Ece Erken 'ayrılık' iddialarına yanıt! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı mı?
Sunucu Ece Erken ile üç ay önce evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Konuyla ilgili ilk açıklama Ece Erken'den geldi.
Ece Erken 'ayrılık' iddialarına yanıt! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı mı?
İDDİALARA İLK KEZ YANIT VERDİ
Bir televizyon programına katılan ünlü sunucu hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
Ece Erken 'ayrılık' iddialarına yanıt! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı mı?
"EVLE İLGİLİ TARTIŞMA YAŞADIK"
Erken, "Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık..."
Ece Erken 'ayrılık' iddialarına yanıt! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı mı?
"SONRASINDA BARIŞTIK AMA BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"
Ayrıca ünlü sunucu, "O sırada Şafak Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım..."
Ece Erken 'ayrılık' iddialarına yanıt! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı mı?
"ŞAFAK ARTIK DALGA GEÇİYOR"
Ece Erken son olarak, "Reklam yapıyormuşum. Magazin sayfalarına neler yazmışlar! Böyle bir şeyin reklamı olur mu? Neyin reklamını yapacağım? Hemen 'ayrılık' haberine atladılar...Şafak dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankara'ya geldik, akşam döneceğiz. Şafak artık dalga geçiyor. Ama iyi oldu dostu düşmanı gördük." ifadelerini kullandı.