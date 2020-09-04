Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Ünlü sunucu Ece Erken yaşadığı aşk ile sürekli magazin gündeminde yer alan isimlerin başında. Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bodrum Yalıkavak'taki 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekanında müdürlük yapan Erken, mekanın kapatılması ile şok yaşadı.
Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 15:12Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 15:28
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk ile adından söz ettiren Ece Erken bir şok daha yaşadı.
Erken'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekan bir günlüğüne kapatıldı.
Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için kapatılan mekanda 2 Eylül gecesi çıkacak olan Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.
Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre Kurallara uymadığı belirlenen mekanlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı'ı çıktı.
Bodrum ilçesinde Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi.
Bir günlüğüne mühürlenen işletmenin kapısına ekipler tarafından mühür vuruldu. 2 Eylül gecesi çıkması planlanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.