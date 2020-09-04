  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Ünlü sunucu Ece Erken yaşadığı aşk ile sürekli magazin gündeminde yer alan isimlerin başında. Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bodrum Yalıkavak'taki 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekanında müdürlük yapan Erken, mekanın kapatılması ile şok yaşadı.

Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 15:12 Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 15:28
Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk ile adından söz ettiren Ece Erken bir şok daha yaşadı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Erken'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekan bir günlüğüne kapatıldı.

Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için kapatılan mekanda 2 Eylül gecesi çıkacak olan Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.

Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti.

Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Sabah'ın haberine göre Kurallara uymadığı belirlenen mekanlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı'ı çıktı.

Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Bodrum ilçesinde Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Ece Erken’in Bodrum'daki mekanı kapatıldı!

Bir günlüğüne mühürlenen işletmenin kapısına ekipler tarafından mühür vuruldu. 2 Eylül gecesi çıkması planlanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Milyon dolarlık yatlar ardı ardına Bodrum’a demir attı
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına Bodrum’a demir attı
  • SON DAKİKA