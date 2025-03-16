Ece Gürel’in ölümü tehlikeli spiritüel uygulamaları gündeme getirdi! Şifa adı altında tehlike saçıyorlar

Ece Gürel'in ölümü henüz aydınlatılamazken, genç kadının bu tür spiritüel eğitimlerle ilgilendiği iddiası, akıllarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Peki, gerçekten de sosyal medyada kolayca erişilebilen bu uygulamalar ne kadar güvenli? Ruhsal gelişim adı altında sunulan bu içerikler, bireylerin zihin ve beden sağlığı açısından nasıl riskler barındırıyor? Daha da önemlisi, bu tür arayışlar içinde olanların, kötü niyetli kişiler tarafından hem İslami değerler hem de insan psikolojisi nasıl suistimal ediliyor? Tüm bu sorulara yanıt aramak için sosyal medyada aktif olarak bu tür eğitimleri veren hesaplarla iletişime geçtik. Kendilerini şifacı, enerji uzmanı, spiritüel rehber olarak tanıtan kişilerle yazışmalar yaptık, sundukları eğitim ve seansların detaylarını inceledik.