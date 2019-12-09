EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO son bölümde Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçemiştir. Peki EDHO'nun yeni bölümünde neler olacak? İşte EDHO 151. yeni bölüme dair merak edilenler...