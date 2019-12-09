  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler olacak?

EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO son bölümde Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçemiştir. Peki EDHO'nun yeni bölümünde neler olacak? İşte EDHO 151. yeni bölüme dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:28
EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır

EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz.

EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır.

EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il
Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il
BİZE ULAŞIN