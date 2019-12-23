  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?

EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde bu hafta neler yaşanacak merak ediliyor. Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. İşte EDHO 153. yeni bölüme dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:09
EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?
EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?
EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?

İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?
EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?

Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.

EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?
EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?
EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM A101 aktüel ürünler kataloğu! 26-27 Aralık bim a101 indirimleri...
BİM A101 aktüel ürünler kataloğu! 26-27 Aralık bim a101 indirimleri...
BİZE ULAŞIN