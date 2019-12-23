EDHO 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da bu hafta neler yaşanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde bu hafta neler yaşanacak merak ediliyor. Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. İşte EDHO 153. yeni bölüme dair merak edilenler...