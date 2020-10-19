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Haberler Galeri EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. İşte EDHO 168. yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:44
EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!

Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir.

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EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!

Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer.

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!

Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!

Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!
EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!
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