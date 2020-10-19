EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. İşte EDHO 168. yeni bölümde yaşanacaklar...