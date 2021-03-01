EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? İlyas harekete geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan heyecan dolu bölüm sonrası dizinin hayranları 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' araştırmalarını yoğunlaştırdı. EDHO yeni bölümde ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Tekin ve Kubilay'ı büyük bir savaş içinde olan amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...