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EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? İlyas harekete geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan heyecan dolu bölüm sonrası dizinin hayranları 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' araştırmalarını yoğunlaştırdı. EDHO yeni bölümde ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Tekin ve Kubilay'ı büyük bir savaş içinde olan amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:36 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:42
EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? İlyas harekete geçiyor

Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

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EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? İlyas harekete geçiyor

Cezaevinde gelecek saldırıyı bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? İlyas harekete geçiyor

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? İlyas harekete geçiyor

Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? İlyas harekete geçiyor

Boynundan vurulan ve geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

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