EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!

Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu bir sahne ile sona eren EDHO'da bu hafta heyecan dorukta. 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramaları artış gösterdi. EDHO'da bu hafta, Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar....