  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!

EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!

Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu bir sahne ile sona eren EDHO'da bu hafta heyecan dorukta. 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramaları artış gösterdi. EDHO'da bu hafta, Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar....

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:47
EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!
EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!
EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!

Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!
EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!

Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar.

EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!
EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!

Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar. Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür.

EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!
EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek!

Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Seren Serengil'in son hali korkuttu! Vücudunda sadece 4 kg yağ kaldı...
Seren Serengil'in son hali korkuttu! Vücudunda sadece 4 kg yağ kaldı...