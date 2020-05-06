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Haberler Galeri EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı. atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Yunus Emre Yıldırımer oldukça merak ediliyor. Bu günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer eşiyle gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer'in eşinin de ünlü olması ve ünlü bir dizi de rol alması herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:23 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:24
EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

YUNUS EMRE YILDIIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.

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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Elif'in Günlüğü, Bir Göçmen Kuştu, Sardunya Sokağı, Hatırla Sevgili, Dantel, Mavi kelebekler, O Evimin Erkeği, Güz Gülleri, İnsan Aldandı, Fatih-Harbiye gibi dizilerde rol almıştır.

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Küçük Gelin ve Söz dizilerinde rol alan Melisa Özge Yıldırımer ile evli olan Yunus Emre Yıldırımer, şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan karakterine hayat vermektedir.

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Yunus Emre Yıldırımer, 1.80 metre boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur.

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte başta Yunus Emre Yıldırımer olmak ve ünlülerin merak edilen eşleri...

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