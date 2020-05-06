EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı. atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Yunus Emre Yıldırımer oldukça merak ediliyor. Bu günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer eşiyle gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer'in eşinin de ünlü olması ve ünlü bir dizi de rol alması herkesi şaşırttı.