Edremit Körfezi’nde yaz havası

Manisa'dan Edremit'in Altınkum plajına geldiğini belirten Alper Aktepe, "Hava güzel olduğu için arkadaşımla birlikte geldik. Denize gireceğiz, sonbaharın son günlerindeyiz. Kasım ayındayız ve mayıs, haziran ayına kadar bir daha denize girilebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bugünün tadını çıkaracağız" dedi.