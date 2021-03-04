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Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında güvenli turizm sertifikası bulunan Efes Antik Kenti'ni hafta sonları 400 ile 600 arası, hafta içi yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Turistler, Türkiye'nin daha güvenli olduğunu düşündükleri için burada tatil yapmayı tercih ettiklerini söylüyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 4 Mart 2021 Perşembe 09:55 Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2021 Perşembe 09:58
Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

İzmir'in Selçuk ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes Antik Kenti, tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliğini taşıyor. Her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tarihi kent, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle güvenli turizme devam ediyor.

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Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

Maske ve mesafe kurallarına dikkat edilen ören yerinde, aynı zamanda ziyaretçilerin ateş ölçümleri yapılıyor. Geçen yıllarda aynı anda 5 bin ziyaretçinin gezebildiği bölgede, bu yıl aynı anda 650 kişi bulunabiliyor. Öte yandan ziyaretçilere hijyen kuralları afiş, broşür ve çıkartmalarla hatırlatılıyor ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi durumunda güvenlik görevlileri ziyaretçileri uyarıyor.

Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, hafta sonları günlük ortalama 400- 600 civarında turisti ağırladıklarını, hafta içi ise bu sayının 2 binleri bulduğunu belirtip, dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlerin, Türkiye'nin daha güvenli olduğunu düşündükleri için burada tatil yapmayı tercih ettiklerini söylediklerini aktardı.

Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

'ÖREN YERLERİNDE RİSKLİ TEMAS SÖZ KONUSU DEĞİL'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok önlemin alındığını belirten Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Pandemi sürecinde Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleriyle bakanlığımız tarafından yayınlanan kurallar çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edip, ziyaretçilerimizi kabul ediyoruz. Bütün müzelerimiz ve ören yerlerimiz için bir kapasite belirlendi. Ören yerleri oldukça açık alanlar.

Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

Efes Ören Yeri'ne baktığımızda iki kapı arasındaki mesafe yaklaşık 1300 metredir. Hava da güzel olduğu sürece zaten ziyaretçilerin birbiriyle riskli teması söz konusu olmuyor. Hafta sonları da açığız. Talepte bir artış bekliyoruz. Hafta sonları günlük ortalama 400- 600 ziyaretçi ağırlıyoruz. Hafta içi bu sayı 2 bin civarına çıkıyor. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte bir artış bekliyoruz" dedi.

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