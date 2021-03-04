Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında güvenli turizm sertifikası bulunan Efes Antik Kenti'ni hafta sonları 400 ile 600 arası, hafta içi yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Turistler, Türkiye'nin daha güvenli olduğunu düşündükleri için burada tatil yapmayı tercih ettiklerini söylüyorlar" dedi.