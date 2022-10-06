Efes Antik Kenti’ni denizle buluşturacak! Projenin ilk etabında sona doğru

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 8 binlere uzanan bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Roma döneminde görkemli bir liman şehri olan ve 14'üncü yüzyıla kadar yaşamın devam ettiği Efes'in, zamanla Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonların birikmesi nedeniyle deniz ile arasındaki mesafe 6 kilometreye ulaştı.