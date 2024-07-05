Efes’in 3 büyük kapısından biri gün yüzüne çıkarılıyor

Efes'te bu yaz Koressos Kapısı, Serapis Tapınağı ve Domitian Meydanı'nda kazı çalışmaları yaptıklarını kaydeden Steskal, Yamaç Evler'deki duvar resimlerinin restorasyon çalışmalarına da devam ettiklerini dile getirdi.

Steskal, daha önce hiç kimsenin çalışmadığı Koressos Kapısı'nda çalışmaya başladıklarını belirterek, "Çok önemli bir kazı alanı burası. Efes'te üç önemli kapı vardı. Koressos Kapısı üçüncü büyük kapı. Biz iki hafta önce burada çalışmaya başladık, bütün bir yaz boyunca burada çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Steskal, Celsus Kütüphanesi'nin koruma ve restorasyon çalışmasına ekim ayında başlanacağını ifade ederek, "Türkiye'nin ilk ayağa kaldırılan antik yapısı Celsus Kütüphanesi, 50 yıl sonra bakıma alınacak." diye konuştu.

Türk bilim insanlarıyla çalışmanın avantaj olduğunu dile getiren Steskal, "Biz koordinatör ile çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. O çok iyi bir arkeolog, uzun yıllardır tanıyorum. Yeni bir konsept ve nasıl gelişeceğini göreceğiz. Birlikte çalışmamız bizim avantajımıza olacak." ifadelerini kullandı.