Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi

Yeşilçam filmleri hala severek izlenmeye devam ediyor. Ancak pek çok usta ismin yer aldığı filmlerdeki hatalar ise görenleri hayrete düşürüyor. İşte Yeşilçam filmlerdeki yıllar sonra fark edilen o hatalar...