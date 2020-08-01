Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi

Yeşilçam filmleri hala severek izlenmeye devam ediyor. Ancak pek çok usta ismin yer aldığı filmlerdeki hatalar ise görenleri hayrete düşürüyor. İşte Yeşilçam filmlerdeki yıllar sonra fark edilen o hatalar...
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 13:19Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 13:24
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Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...
Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.
Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.