Efsanevi gemi Titanik yıllar sonra görüntülendi! Okyanusun derinliklerinde şok eden görüntü....

1912'de ilk yolculuğuna çıktığında kimse Titanik'in bugünkü hale geleceğini tahmin edemezdi:
Atlantik Okyanusu'nun dibinde çürümekte olan bir enkaz.
Ama en azından hala görülebilir bir enkazı var. Ancak Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusu yüzeyinin 3,8 km derinliğinde yatan gemi enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Araştırmacılar, gemi enkazının bir kısmının şaşırtıcı şekilde iyi durumda, başka kısımlarının ise denizde yok olduğunu bildirdi.