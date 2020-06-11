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Haberler Galeri Efsanevi gemi Titanik yıllar sonra görüntülendi! Okyanusun derinliklerinde şok eden görüntü....

Efsanevi gemi Titanik yıllar sonra görüntülendi! Okyanusun derinliklerinde şok eden görüntü....

Büyük can kayıplarının yaşandığı ve 'Asla batmaz' denilen efsanevi gemi Titanik'e son 15 yılda ilk kez dalan dalgıçlar gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. İşte o görüntüler....

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:04 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:12
Efsanevi gemi Titanik yıllar sonra görüntülendi! Okyanusun derinliklerinde şok eden görüntü....

Dalgıçlar okyanusun derinliklerine indiler, bu gördükleri karşısında şaşkına döndüler!

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Efsanevi gemi Titanik yıllar sonra görüntülendi! Okyanusun derinliklerinde şok eden görüntü....

1912'de ilk yolculuğuna çıktığında kimse Titanik'in bugünkü hale geleceğini tahmin edemezdi:

Efsanevi gemi Titanik yıllar sonra görüntülendi! Okyanusun derinliklerinde şok eden görüntü....

Atlantik Okyanusu'nun dibinde çürümekte olan bir enkaz.

Efsanevi gemi Titanik yıllar sonra görüntülendi! Okyanusun derinliklerinde şok eden görüntü....

Ama en azından hala görülebilir bir enkazı var. Ancak Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusu yüzeyinin 3,8 km derinliğinde yatan gemi enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Efsanevi gemi Titanik yıllar sonra görüntülendi! Okyanusun derinliklerinde şok eden görüntü....

Araştırmacılar, gemi enkazının bir kısmının şaşırtıcı şekilde iyi durumda, başka kısımlarının ise denizde yok olduğunu bildirdi.

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