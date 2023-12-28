Yağmur şeklinde kar yağacak! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

Bugün (28 Aralık Perşembe) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? İzmirli vatandaşlar Seferihisar, Tire, Buca, Karabağlar ve Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 28 Aralık Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:09 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:13