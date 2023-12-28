  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Yağmur şeklinde kar yağacak! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

Yağmur şeklinde kar yağacak! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

Bugün (28 Aralık Perşembe) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? İzmirli vatandaşlar Seferihisar, Tire, Buca, Karabağlar ve Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 28 Aralık Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:09 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:13

Ege Bölgesi'nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ege Bölgesi'nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi'nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi'nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi'nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 28 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

  • SON DAKİKA