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Haberler Galeri Ege Bölgesi'nde bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 16 Ekim Pazartesi hava tahmini

Ege Bölgesi'nde bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 16 Ekim Pazartesi hava tahmini

Bugün (16 Ekim Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 16 Ekim Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 08:51 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 08:54

Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 16 Ekim Pazartesi hava tahmini

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 16 Ekim Pazartesi hava tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 16 Ekim Pazartesi hava tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 16 Ekim Pazartesi hava tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 16 Ekim Pazartesi hava tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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