Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 16 Ekim Pazartesi hava tahmini

Bugün (16 Ekim Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 16 Ekim Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 08:51 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 08:54