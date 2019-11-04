Ege Bölgesi'nde kışın gezilecek yerler nereler? İzmir'de kışın nereye gidilir? Bu listeye bakmadan karar vermeyin! İşte Ege'de ve İzmir'de kış rotaları

Kasabalar, köyler ve hatta normalde turist akınına uğrayan yerler bile kışın daha rahat nefes alır. Kış soğuğunun diriliği ile beldelerin renkleri ve kokuları daha bir farklı olur. Örneğin Ödemiş Gölcük'te donmuş gölün sessizliği bir başkadır. Birgi'nin sokakları daha bir samimidir. Tire çarşısında kışa rağmen yemeni oyalarındaki renklerin canlılığı büyüleyicidir. Bafa Gölü kıyısındaki Herakleia'nın yağmur sonrası toprak kokusu daha bir canlıdır.