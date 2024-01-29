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Haberler Galeri Ege Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde etkili olacak! Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı...

Ege Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde etkili olacak! Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı...

Bugün (29 Ocak Pazartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ege Bölge'sinde parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer İşte 29 Ocak Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 08:51 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 08:54

Ege Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde etkili olacak! Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Ege Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde etkili olacak! Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı...

UYARILAR

KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ege Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde etkili olacak! Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde etkili olacak! Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Ege Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde etkili olacak! Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri yağmurlu

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