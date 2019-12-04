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Ege Bölgesi'nde yoğun kar yağışı! Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba 12:20
Ege Bölgesi'nde yoğun kar yağışı! Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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Ege Bölgesi'nde yoğun kar yağışı! Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Ege Bölgesi'nde yoğun kar yağışı! Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.

Ege Bölgesi'nde yoğun kar yağışı! Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ege Bölgesi'nde yoğun kar yağışı! Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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