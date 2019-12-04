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> Ege Bölgesi'nde yoğun kar yağışı! Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Ege Bölgesi'nde yoğun kar yağışı! Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İşte görüntüler...
Giriş Tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba 12:20
Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba 12:20
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.