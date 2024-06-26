Ege Bölgesi’ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor..