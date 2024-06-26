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Haberler Galeri Ege Bölgesi'ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji'nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

Ege Bölgesi'ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji'nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (26 Haziran Çarşamba 2024) hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Ege Bölgesi'nde havanın kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. Rüzgârın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 26 Haziran Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 26.06.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 09:00

Ege Bölgesi’ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor..

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Ege Bölgesi’ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Ege Bölgesi’ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi’ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi’ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu