Ege Bölgesi’ndeki o şehre gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 26 Haziran Çarşamba 2024 hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (26 Haziran Çarşamba 2024) hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Ege Bölgesi'nde havanın kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. Rüzgârın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 26 Haziran Çarşamba hava durumu...