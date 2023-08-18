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Haberler Galeri Ege Bölgesi'ne gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 18 Ağustos Cuma hava durumu

Ege Bölgesi'ne gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 18 Ağustos Cuma hava durumu

Bugün (18 Ağustos Cuma) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:lkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.. İşte 18 Ağustos Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 08:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 08:54

Ege Bölgesi’ne gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 18 Ağustos Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Ege Bölgesi’ne gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 18 Ağustos Cuma hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi’ne gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 18 Ağustos Cuma hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi’ne gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 18 Ağustos Cuma hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi’ne gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 18 Ağustos Cuma hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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