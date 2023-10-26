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Haberler Galeri Ege Bölgesi'ne yağış uyarısı! Meteoroloji'den 26 Ekim Perşembe hava durumu raporu

Ege Bölgesi'ne yağış uyarısı! Meteoroloji'den 26 Ekim Perşembe hava durumu raporu

Bugün (26 Ekim Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 26 Ekim Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 08:58 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 08:58

Ege Bölgesi’ne yağış uyarısı! Meteoroloji’den 26 Ekim Perşembe hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Ege Bölgesi’ne yağış uyarısı! Meteoroloji’den 26 Ekim Perşembe hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde güney kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Ege Bölgesi’ne yağış uyarısı! Meteoroloji’den 26 Ekim Perşembe hava durumu raporu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi’ne yağış uyarısı! Meteoroloji’den 26 Ekim Perşembe hava durumu raporu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi’ne yağış uyarısı! Meteoroloji’den 26 Ekim Perşembe hava durumu raporu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

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