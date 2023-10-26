Ege Bölgesi’ne yağış uyarısı! Meteoroloji’den 26 Ekim Perşembe hava durumu raporu

Bugün (26 Ekim Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 26 Ekim Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 08:58 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 08:58