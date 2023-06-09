Ege Denizi’nin çayırları tehdit altında! Yapılan inceleme kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve Dokuz Eylül (DEÜ) Üniversitesinden bilim insanları tarafından hazırlanan TÜBİTAK destekli "Ege Denizi'nin Makroflora Tür Çeşitliliği ve Ekolojik Durumu" başlıklı proje devam ediyor.
Saros Körfezi'nden Marmaris'e kadar olan bölgede tüplü dalış yaparak kıyıdan 40 metre derine kadar olan alanlardan örnekler toplayan akademisyenler, türleri kayıt altına alıyor, bunların yoğunluğu ve yayılma alanlarını ölçümlüyor. Çalışmada ayrıca karasal baskının boyutu ve yabancı türlerin tespitine yönelik veriler de toplanıyor.
Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden çalışmalara MCBÜ'den Prof. Dr. Ergün Taşkın, Prof. Dr. Ersin Minareci, Doç. Dr. Orkide Minareci ile DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Dr. Barış Akçalı ile 5 öğrenci de katılıyor.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi de proje koordinatörü Prof. Dr. Ergün Taşkın ve ekibinin İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti.
Deniz biyoloğu Taşkın, dalışın ardından AA muhabirine, deniz çayırları, makro algler ile Ege Denizi'nin ekolojik kalitesini elde edecekleri verilerle ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.
Güncel durumun yanı sıra keşfedilmemiş yeni türleri de araştırdıklarını aktaran Taşkın, "Bir diğer çalışma ise yabancı türlerin durumu ve yabancı türlerin Ege Denizi'nde yayılışına bakıyoruz. Yine Ege Denizi'nin ekolojik kalite durumunu ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda su ölçümü yaparak güncel verilere ulaşıyoruz." diye konuştu. Taşkın, deniz çayırlarının insan faaliyetlerinden ne şekilde etkilendiğini ortaya koyduklarını ifade etti.