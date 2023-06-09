Ege Denizi’nin çayırları tehdit altında! Yapılan inceleme kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi

Saros Körfezi'nden Marmaris'e kadar olan bölgede tüplü dalış yaparak kıyıdan 40 metre derine kadar olan alanlardan örnekler toplayan akademisyenler, türleri kayıt altına alıyor, bunların yoğunluğu ve yayılma alanlarını ölçümlüyor. Çalışmada ayrıca karasal baskının boyutu ve yabancı türlerin tespitine yönelik veriler de toplanıyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden çalışmalara MCBÜ'den Prof. Dr. Ergün Taşkın, Prof. Dr. Ersin Minareci, Doç. Dr. Orkide Minareci ile DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Dr. Barış Akçalı ile 5 öğrenci de katılıyor.