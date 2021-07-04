Ege sahilleri ilk kısıtlamasız pazar gününde doldu taştı

Tatilcilerden Fatih Evsen, Manisa'dan geldiklerini belirterek kısıtlamanın kalkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Diğer günler çalıştığı için sadece pazar günü tatil yapabildiklerini ifade eden Evsen, "Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere gidemiyorduk. Evlerde çok sıkılıyorduk. Çok iyi oldu. İnsanlar çok sıkılmış. Dört gözle bugünü bekliyorduk aslında. İnşallah bu virüs tamamen biter, eski günlerimize döneriz." dedi.