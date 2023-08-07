Ege sıcaktan kavruluyor! Meteoroloji’den 7 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (7 Ağustos Pazartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre sıcaklığın kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Ağustos Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 08:54