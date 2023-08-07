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Haberler Galeri Ege sıcaktan kavruluyor! Meteoroloji'den 7 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

Ege sıcaktan kavruluyor! Meteoroloji'den 7 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (7 Ağustos Pazartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre sıcaklığın kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Ağustos Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 08:54

Ege sıcaktan kavruluyor! Meteoroloji’den 7 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Ege sıcaktan kavruluyor! Meteoroloji’den 7 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri (Çatalca vb)

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege sıcaktan kavruluyor! Meteoroloji’den 7 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Ege sıcaktan kavruluyor! Meteoroloji’den 7 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege sıcaktan kavruluyor! Meteoroloji’den 7 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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