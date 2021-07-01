Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceyi gördü

Ege'de etkili olan sıcak hava, İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlara zorluk yaşatıyor. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, bazı vatandaşların süs havuzlarındaki suyla serinlemeye çalışmaları dikkati çekti.