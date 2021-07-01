Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceyi gördü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, AA muhabirine, özellikle kalp ve damar hastalığı bulunanların mecbur olmadıkça bu havalarda dışarıya çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
Güngör, şunları kaydetti:
"Kalp ve damar hastalığı bulunanların aşırı sıcakta sıvı tüketimini artırmalarını, beyaz renkli kıyafetler giymelerini istiyoruz. Yapılan çalışmalarda sıcak havanın özellikle kalp krizini ve ritim bozukluğunu tetiklediği biliniyor. Nabız hızlanıp kalp krizini tetikliyor. Tansiyon düşüklüğü, ani bayılmalar ve travmalara maruz bırakabiliyor. Tuz kaybıyla beraber ölümcül ritim bozukluklarına neden olabiliyor."