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Haberler Galeri Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceyi gördü

Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceyi gördü

Ege'de etkili olan sıcak hava, İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlara zorluk yaşatıyor. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, bazı vatandaşların süs havuzlarındaki suyla serinlemeye çalışmaları dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 17:31 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 17:35
Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü
Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

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Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü
Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü

Vatandaşlardan Sıla Çiftçi, bunaltıcı bir havanın olduğunu belirterek, "Evde çok bunaldık, dışarı çıktık ama dışarısı daha da sıcak. Soğuk suyla, kar helvasıyla serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü
Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü

Termometrenin 40 dereceyi geçtiği İzmir'de de özellikle öğleden sonra sokak ve caddelerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kentte dışarıda vakit geçiren çok sayıda vatandaşın gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların ise İzmir Körfezi'nde yüzdüğü görüldü.

Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü
Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü

Denizli'de de sıcaklığın 40 dereceye ulaşması sokaklardaki yoğunluğu azaltırken Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde asfaltta erimeler meydana geldi.

Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü
Ege yanıyor! Termometreler 40 dereceye gördü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, AA muhabirine, özellikle kalp ve damar hastalığı bulunanların mecbur olmadıkça bu havalarda dışarıya çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Güngör, şunları kaydetti:

"Kalp ve damar hastalığı bulunanların aşırı sıcakta sıvı tüketimini artırmalarını, beyaz renkli kıyafetler giymelerini istiyoruz. Yapılan çalışmalarda sıcak havanın özellikle kalp krizini ve ritim bozukluğunu tetiklediği biliniyor. Nabız hızlanıp kalp krizini tetikliyor. Tansiyon düşüklüğü, ani bayılmalar ve travmalara maruz bırakabiliyor. Tuz kaybıyla beraber ölümcül ritim bozukluklarına neden olabiliyor."

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