Ege’de balık sezonu öncesi hummalı hazırlık

Aksoy, balıkçıların son hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Geçen sene palamut çok olduğundan hamsi az oldu. Bu sene palamut çok gözükmüyor ama hamsi bol gözüküyor. Hamsi bol olursa bizim için daha iyi olur. Halkın fayda göreceği, ucuz yiyeceği balık hamsi. Hamsi biraz büyük de gözüküyor."