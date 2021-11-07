  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Ege'de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası

Ege'de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Türkmen Mahallesi ile İzmir il sınırı arasında yer alan Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde sonbahar mevsimi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitki örtüsünün rengarenk olduğu şelale, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2021 Pazar 10:42 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2021 Pazar 10:46
Ege’de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası

Manisa şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta, İzmir'in Aliağa ilçe sınırı ile Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesindeki Türkmen Mahallesi arasında bulunan; biri 10, diğeri ise 30 metre yüksekliğindeki şelaleler sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ege’de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası

Küçük şelaleden yaklaşık 25 dakika yürüme mesafesindeki büyük şelaleye ulaşım ise sarp kayaların arasından sağlanıyor. 10 metre yüksekliğinde şelaleye ulaşımın daha rahat olması nedeniyle vatandaşlar daha çok bu bölgeyi ziyaret ederken, doğada yürüyüş sporcuları ise zorlu parkurlarda 30 metre yüksekliğinde bulunan diğer şelaleye yürümeyi tercih ediyor.

Ege’de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası

Her geçen gün daha da cazibe merkezi haline gelen şelale ve çevresi, sonbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerini görsel bir şölenle karşılıyor.

Ege’de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası

Şelalelerin İzmir'in Aliağa ilçe sınırları içerisinde kaldığını ve geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyesi ile görüşerek burada yapılacak olan çevre düzenlemesi ve sosyal tesisler konusunda katkı sunabileceklerini ilettiklerini söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şelalelerin turizm merkezi olabileceğini ifade etti.

Ege’de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası

Başkan Çerçi, "Türkmen Şelalesi Manisa'nın Yunusemre ilçemiz ile İzmir'in Aliağa ilçemiz arasında kalan tarihi ve doğal bir güzellik. 3 tane burada yüksekten düşen ayrı ayrı şelale mevcut. Tam bir doğa harikası. Ancak şu an bulunduğumuz alttaki şelale ve diğer şelalelerin tamamı İzmir Aliağa ilçemizin sınırları içerisinde kalıyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 7 Kasım Pazar
Günlük burç yorumları - 7 Kasım Pazar