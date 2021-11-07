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Ege'de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası
Ege'de bir cennet köşesi! Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Türkmen Mahallesi ile İzmir il sınırı arasında yer alan Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde sonbahar mevsimi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitki örtüsünün rengarenk olduğu şelale, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 7 Kasım 2021 Pazar 10:42
Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2021 Pazar 10:46
Manisa şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta, İzmir'in Aliağa ilçe sınırı ile Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesindeki Türkmen Mahallesi arasında bulunan; biri 10, diğeri ise 30 metre yüksekliğindeki şelaleler sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor.
Küçük şelaleden yaklaşık 25 dakika yürüme mesafesindeki büyük şelaleye ulaşım ise sarp kayaların arasından sağlanıyor. 10 metre yüksekliğinde şelaleye ulaşımın daha rahat olması nedeniyle vatandaşlar daha çok bu bölgeyi ziyaret ederken, doğada yürüyüş sporcuları ise zorlu parkurlarda 30 metre yüksekliğinde bulunan diğer şelaleye yürümeyi tercih ediyor.
Her geçen gün daha da cazibe merkezi haline gelen şelale ve çevresi, sonbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerini görsel bir şölenle karşılıyor.
Şelalelerin İzmir'in Aliağa ilçe sınırları içerisinde kaldığını ve geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyesi ile görüşerek burada yapılacak olan çevre düzenlemesi ve sosyal tesisler konusunda katkı sunabileceklerini ilettiklerini söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şelalelerin turizm merkezi olabileceğini ifade etti.
Başkan Çerçi, "Türkmen Şelalesi Manisa'nın Yunusemre ilçemiz ile İzmir'in Aliağa ilçemiz arasında kalan tarihi ve doğal bir güzellik. 3 tane burada yüksekten düşen ayrı ayrı şelale mevcut. Tam bir doğa harikası. Ancak şu an bulunduğumuz alttaki şelale ve diğer şelalelerin tamamı İzmir Aliağa ilçemizin sınırları içerisinde kalıyor.