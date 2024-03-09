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Haberler Galeri Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı

Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı

Son dakika haberi... Bugün (9 Mart Cumartesi) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Mart Cumartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 9 Mart 2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2024 08:59

Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, sıcaklıkların düşmesiyle 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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