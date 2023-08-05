Ege’de bunaltıcı sıcaklar! Sıcaklık daha da artacak

Bugün (5 Ağustos Cumartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2023 Cumartesi 08:54