Ege’de bunaltıcı sıcaklar! Sıcaklık daha da artacak

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu