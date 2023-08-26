Ege’de gök gürültülü sağanak yağış! 26 Ağustos Pazar hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın

Bugün (26 Ağustos Pazar) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 26 Ağustos Pazar hava durumu...
Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:58