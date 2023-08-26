  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Ege'de gök gürültülü sağanak yağış! 26 Ağustos Pazar hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın

Ege'de gök gürültülü sağanak yağış! 26 Ağustos Pazar hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın

Bugün (26 Ağustos Pazar) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 26 Ağustos Pazar hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:58

Ege’de gök gürültülü sağanak yağış! 26 Ağustos Pazar hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın

Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ege’de gök gürültülü sağanak yağış! 26 Ağustos Pazar hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Az bulutlu

Ege’de gök gürültülü sağanak yağış! 26 Ağustos Pazar hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

Ege’de gök gürültülü sağanak yağış! 26 Ağustos Pazar hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

Ege’de gök gürültülü sağanak yağış! 26 Ağustos Pazar hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu

  • SON DAKİKA