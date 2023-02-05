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Haberler Galeri Ege'de hava nasıl olacak? 5 Şubat 2023 Pazar hava durumu

Ege'de hava nasıl olacak? 5 Şubat 2023 Pazar hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli yağış ve yer yer yükseklerinde yağun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.. İşte 5 Şubat Pazar hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2023 Pazar 08:47 Güncelleme Tarihi: 5 Şubat 2023 Pazar 08:50
Ege’de hava nasıl olacak? 5 Şubat 2023 Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Ege’de hava nasıl olacak? 5 Şubat 2023 Pazar hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege'nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın'ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege’de hava nasıl olacak? 5 Şubat 2023 Pazar hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, Kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Balıkesir ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat), İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer tam fırtına( 80- 100 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı

Ege’de hava nasıl olacak? 5 Şubat 2023 Pazar hava durumu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli yağış ve yer yer yükseklerinde yağun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR °C, 6°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Ege’de hava nasıl olacak? 5 Şubat 2023 Pazar hava durumu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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