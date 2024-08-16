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Ege'de kavurucu sıcaklık! Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu tahminini açıkladı

Son dakika haberleri... Bugün (16 Ağustos Cuma) hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de yağmur yağacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 16 Ağustos Cuma 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:14

Ege’de kavurucu sıcaklık! Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Ege’de kavurucu sıcaklık! Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu tahminini açıkladı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Ege’de kavurucu sıcaklık! Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu tahminini açıkladı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Ege’de kavurucu sıcaklık! Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu tahminini açıkladı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Ege’de kavurucu sıcaklık! Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu tahminini açıkladı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık