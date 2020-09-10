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Ege'de Kovid-19 denetimleri yapıldı!

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Ege illerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Yapılan denetimlere vali ve belediye başkanları katıldı. Denetimler kapsamında vatandaşlar tek tek uyarıldı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 14:46
Ege'de Kovid-19 denetimleri yapıldı!

Ege illerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda valilerin katılımıyla denetimler yapıldı.

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Ege'de Kovid-19 denetimleri yapıldı!

Aydın'da Vali Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ile Adnan Menderes Bulvarı'nda denetime katıldı.

Esnafla bir süre sohbet eden Aksoy, halk otobüsüne binerek yolcuları salgın hakkında bilgilendirdi.

Aksoy, gazetecilere, temel amaçlarının tüm vatandaşların bu mücadeleye katkı koymasını sağlamak olduğunu, Aydın'da bu anlamda ciddi bir desteğin bulunduğunu söyledi.

Şehir dışından kente girişlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Aksoy, "Bu süreçte düğüne veya cenazeye gidilip pozitif vaka olarak ilimize gelindiğini gördük. Zorunlu bir durum olmadıkça il dışına çıkılmaması, çıkılmışsa da pozitif vaka olma ihtimaline karşı vatandaşın kendisini izole etmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Ege'de Kovid-19 denetimleri yapıldı!

Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Ege'de Kovid-19 denetimleri yapıldı!

Burada esnafla sohbet eden Karadeniz, gazetecilere, önceki haftalardaki denetimlere göre bugün maske kullanımında daha iyi durumda olunduğunu gördüklerini anlattı.

Ege'de Kovid-19 denetimleri yapıldı!

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını hatırlatan Karadeniz, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde doğru takılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Düğünlerle ilgili tedbirlerin vaka sayılarını azaltacağına inandığını ifade eden Vali Karadeniz, şöyle konuştu:

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