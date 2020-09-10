Ege'de Kovid-19 denetimleri yapıldı!

Aydın'da Vali Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ile Adnan Menderes Bulvarı'nda denetime katıldı.

Esnafla bir süre sohbet eden Aksoy, halk otobüsüne binerek yolcuları salgın hakkında bilgilendirdi.

Aksoy, gazetecilere, temel amaçlarının tüm vatandaşların bu mücadeleye katkı koymasını sağlamak olduğunu, Aydın'da bu anlamda ciddi bir desteğin bulunduğunu söyledi.

Şehir dışından kente girişlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Aksoy, "Bu süreçte düğüne veya cenazeye gidilip pozitif vaka olarak ilimize gelindiğini gördük. Zorunlu bir durum olmadıkça il dışına çıkılmaması, çıkılmışsa da pozitif vaka olma ihtimaline karşı vatandaşın kendisini izole etmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.