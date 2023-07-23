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Haberler Galeri Ege'de sıcaklık 40 dereceyi geçecek! 23 Temmuz Pazar İzmir hava durumu...

Ege'de sıcaklık 40 dereceyi geçecek! 23 Temmuz Pazar İzmir hava durumu...

Hafta sonu planı yapanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Ülkemizde etkili olan sıcak hava dalgasının ne kadar daha süreceği merak edilirken Ege'de bugün bazı illerde sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Temmuz Pazar il il hava durumu....

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 08:33 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 08:42

Ege’de sıcaklık 40 dereceyi geçecek! 23 Temmuz Pazar İzmir hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 23 Temmuz Pazar hava durumu....

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Ege’de sıcaklık 40 dereceyi geçecek! 23 Temmuz Pazar İzmir hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

Ege’de sıcaklık 40 dereceyi geçecek! 23 Temmuz Pazar İzmir hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, yarın (23.07.2023) öğleden sonra Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Ege’de sıcaklık 40 dereceyi geçecek! 23 Temmuz Pazar İzmir hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Ege’de sıcaklık 40 dereceyi geçecek! 23 Temmuz Pazar İzmir hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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