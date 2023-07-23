Ege'de sıcaklık 40 dereceyi geçecek! 23 Temmuz Pazar İzmir hava durumu...

Hafta sonu planı yapanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Ülkemizde etkili olan sıcak hava dalgasının ne kadar daha süreceği merak edilirken Ege'de bugün bazı illerde sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Temmuz Pazar il il hava durumu....