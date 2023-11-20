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Haberler Galeri Ege'de sıcaklık eksiye düştü! Soğuk tir tir titretecek... İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu

Ege'de sıcaklık eksiye düştü! Soğuk tir tir titretecek... İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu

Bugün (20 Kasım Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:52 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:55

Ege’de sıcaklık eksiye düştü! Soğuk tir tir titretecek... İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Ege’de sıcaklık eksiye düştü! Soğuk tir tir titretecek... İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ege’de sıcaklık eksiye düştü! Soğuk tir tir titretecek... İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege’de sıcaklık eksiye düştü! Soğuk tir tir titretecek... İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

Ege’de sıcaklık eksiye düştü! Soğuk tir tir titretecek... İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

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