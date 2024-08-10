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Ege'de ve İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 10 Ağustos Cumartesi hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Bugün (10 Ağustos Cumartesi) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ağustos Cumartesi 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:11

Ege’de ve İzmir’de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 10 Ağustos Cumartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI= Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden sonra Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Ege’de ve İzmir’de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 10 Ağustos Cumartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege’de ve İzmir’de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 10 Ağustos Cumartesi hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 33°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Ege’de ve İzmir’de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 10 Ağustos Cumartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, Isparta, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege’de ve İzmir’de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 10 Ağustos Cumartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Konya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı