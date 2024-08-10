Ege’de ve İzmir’de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 10 Ağustos Cumartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Konya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı