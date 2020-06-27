Ege'de YKS heyecanı! İşte o görüntüler!

Oğlunu sınava getiren Efrail Esen, çocuğunun sınava iyi hazırlandığını ifade etti.

Sınava giren Hüseyin Turgut ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Yıl boyunca çok iyi hazırlandım. İnşallah güzel bir sonuç gelir. Ailemi sevindirmek istiyorum." dedi.