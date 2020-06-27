Ege'de YKS heyecanı! İşte o görüntüler!
Bugün binlerce öğrenci YKS sınavına girdi. Üniversite hayalleri için ter döken öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınıfa alındı. Öğrenciler içeride ter dökerken, ailelerinin de dışarıda heyecanlı bekleyişi sürüyor. İşte Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta YKS heyecanı!
Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 11:42
Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 11:57
Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor.
Denizli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler sınava girecekleri okullara Kovid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.,
Kentte sınava girmek için Denizli Lisesi'ne gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.
Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi
Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul dışında ise veliler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan velileri sık sık uyardı.
Oğlunu sınava getiren Efrail Esen, çocuğunun sınava iyi hazırlandığını ifade etti.
Sınava giren Hüseyin Turgut ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Yıl boyunca çok iyi hazırlandım. İnşallah güzel bir sonuç gelir. Ailemi sevindirmek istiyorum." dedi.