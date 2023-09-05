Ege’deki ’Beyaz cennet’e akın akın geliyorlar!

"DOĞANIN BURAYA BİR HEDİYESİ"

Bursa'dan gelen Duran Boz ise, Pamukkale'yi uzun zamandır görmek istediğini söyleyerek, "Pamukkale'yi çok güzel buldum ama fotoğraflarda baktığımda suyu çoktu, azalmış. Gezilecek görülecek bir yer, herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Eşi Züleyha Boz da, "Ben böyle bir yer hiç görmedim, çok güzel. Denizli konum olarak da çok güzel ve suyu da bol. Bu bölgeyi sevdik. İlk defa geldim, burası gerçekten çok hoş bir yer. Çok enteresan, doğanın buraya bir hediyesi gibi öyle düşünüyorum" diye konuştu. Öte yandan, havadan görüntülenen Pamukkale yoğunluğu ile dikkat çekti.