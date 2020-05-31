Ege'deki turizm merkezleri "kontrollü tatile" hazır
Türkiye'de önde gelen turizm destinasyonlarından Çeşme, Kuşadası ve Didim'de plajlar, oteller ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle yeni dönemde misafirlerini bekliyor.
Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2020 Pazar 11:48Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020 Pazar 11:48
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Haziran ayının ilk gününden itibaren başlayacak normalleşme sürecine hazırlanan turistik işletmelerde son düzenlemeler yapıldı. Dünyaca ünlü plajlarda sosyal mesafe düzenlenmesi yapılırken şezlonglar mesafe kuralına göre sıralandı.
Kültürel ve tarihi mirasların bulunduğu ören yerlerinde de Kovid-19 düzenlemeleri hayata geçirildi. Efes, Afrodisyas, Akropol gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan lokasyonlarda sosyal mesafenin korunmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, ören yerlerinin girişinde misafirlerin ateşi ölçülecek, maske takılıp takılmadığı kontrol edilecek. Girişte sıvı dezenfektanların bulundurulacağı ören yerlerinde görevli personel, sosyal mesafeye uymayanları ikaz edecek.
TATİLE "SOSYAL MESAFE" AYARI
Ege'deki oteller de müşterilerin sağlıklı tatil yapmaları için hazırlıklarını tamamladı. Dezenfektan kullanılarak ve ateşleri ölçülerek otele alınacak müşteriler, resepsiyonda da sosyal mesafe kuralına göre sıraya girecek. Siperlik ve maske takan ön büro personeliyle yapılacak görüşmelerde de sosyal mesafeye dikkat edilecek.
Salgın nedeniyle otel odalarında da müşterileri değişiklikler bekliyor. Her müşteri değiştiğinde dezenfekte edilecek odalardaki bardaklar tek kullanımlık olacak. Görevli personel, maske ve siperlikle temizlik yapacak. Televizyon kumandası da tek kullanımlık poşetlere sarılacak. Restoranlar da otel müşterilerini sosyal mesafeye göre düzenlenmiş masalarda ağırlayacak. Yemeği müşteri almayacak, görevli personel verecek.