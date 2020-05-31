Ege'deki turizm merkezleri "kontrollü tatile" hazır

TATİLE "SOSYAL MESAFE" AYARI

Ege'deki oteller de müşterilerin sağlıklı tatil yapmaları için hazırlıklarını tamamladı. Dezenfektan kullanılarak ve ateşleri ölçülerek otele alınacak müşteriler, resepsiyonda da sosyal mesafe kuralına göre sıraya girecek. Siperlik ve maske takan ön büro personeliyle yapılacak görüşmelerde de sosyal mesafeye dikkat edilecek.