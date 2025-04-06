Egeli balıkçılarından 53 bin tonluk av

"Bu sene Ege'deki hava şartları, müsilaj gibi durumlar nedeniyle ocak ayından sonra çok randımanlı sezon geçirmedik. Ege'de bu sezon 53 bin ton civarında bir balık sevkiyatımız gerçekleşti. Bu balıkların bir kısmı ihracata, bir kısmı da Anadolu'nun her köşesine yollandı. Bu balıklar en çok hamsi ve sardalya oldu."



Balıkçılardan Osman Akbıyık ise bereketli başlayan av sezonunun ocak ayından sonra kötüleştiğini söyledi.