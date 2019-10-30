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Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor

Türkiye'de pamuğun yaklaşık yüzde 20'sinin yetiştiği Ege ovalarında bu yıl dekarda ortalama 495 kilogram verim bekleniyor. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, "Bu sezon Türkiye genelinde verim tahminimiz lif pamuk olarak 900 bin ton civarı. Hasat şu anda devam ediyor. Kasım ayının ortalarında net rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:07 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





