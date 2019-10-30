Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor
Türkiye'de pamuğun yaklaşık yüzde 20'sinin yetiştiği Ege ovalarında bu yıl dekarda ortalama 495 kilogram verim bekleniyor. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, "Bu sezon Türkiye genelinde verim tahminimiz lif pamuk olarak 900 bin ton civarı. Hasat şu anda devam ediyor. Kasım ayının ortalarında net rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi
Giriş Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:07
Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:07
Türkiye'de kaliteli pamukların yetiştiği Ege ovalarında bu sezon dekar başına ortalama 495 kilogramlık verim bekleniyor. Bu rakam, 17 yılın en yüksek verimlilik seviyesi olacak.
Türkiye'de yaklaşık 570 bin dekarda gerçekleştirilen pamuk üretiminin ortalama yüzde 20'si Ege Bölgesi'nde yapılıyor. Martta ekimi yapılan pamuğun hasadı da eylülün sonunda başlıyor. Önceden elle toplanan pamuk, sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle artık tarım aletleriyle toplanıyor.
Tarladaki hasadın ardından traktör ve kamyonlara yüklenen pamuk, işlenmek üzere çırçır fabrikalarına gönderiliyor.
SON 17 YILIN EN VERİMLİ SEZONU
AA muhabirinin İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) pamukta rekolte tahmin verilerinden derlediği bilgilere göre, bu sezonun, dekar başına 495 kilogramla Ege Bölgesi'nde pamukta son 17 yılın en verimli dönemi olması bekleniyor.
Borsanın raporlarına göre, Ege'de bundan önce en verimli sezon 2016-2017'de dekar başına 466 kilogramla gerçekleşti.
Geçen sezon ise dekar başına 412 kilogram verim alındı.