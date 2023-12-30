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Haberler Galeri Egeliler dikkat! Meteoroloji 2 kez uyardı... İzmir'de hava nasıl olacak?

Egeliler dikkat! Meteoroloji 2 kez uyardı... İzmir'de hava nasıl olacak?

Bugün (30 Aralık Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da Bayındır, Kiraz, Torbalı, Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 30 Aralık Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:53 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:56

Egeliler dikkat! Meteoroloji 2 kez uyardı... İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Egeliler dikkat! Meteoroloji 2 kez uyardı... İzmir’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu

Egeliler dikkat! Meteoroloji 2 kez uyardı... İzmir’de hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Egeliler dikkat! Meteoroloji 2 kez uyardı... İzmir’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Egeliler dikkat! Meteoroloji 2 kez uyardı... İzmir’de hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu

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