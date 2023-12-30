Egeliler dikkat! Meteoroloji 2 kez uyardı... İzmir’de hava nasıl olacak?

Bugün (30 Aralık Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da Bayındır, Kiraz, Torbalı, Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 30 Aralık Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:53 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:56